سقوط ضحايا إثر انقلاب حافلة ركاب على طريق الرياض

لقي شخص مصرعه وأصيب 49 آخرون، إن انقلاب حافلة ركاب، على طريق الرياض، بالقرب من مركز العطيف- شمالي المحافظة وقال المتحدث باسم صحة الطائف، سراج الحميدان، في تصريح صحفي: "تلقت غرفة العمليات بلاغا عن الحادث، وعلى الفور تم تفعيل غرفة القيادة وتحريك القيادة الميدانية وعدد 4 فرق إسعافية، وكذلك رفع جاهزية الفرق الاسعافية بالمستشفيات الحكومية والخاصة والعسكرية" وأشار إلى أن انقلاب حافلة الركاب أسفر عن سقوط حالة وفاة، و49 مصابا، موضحا أن "42 حالة خضراء تم تقديم الخدمات الإسعافية لها في الميدان، فيما وصفت 3 حالات بأنها تحت المتوسطة، وتم نقلها إلى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، و4 حالات حرجة تم نقلها إلى مستشفى الأمير سلطان العسكري".