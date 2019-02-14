الأمن الفدرالي الروسي يقبض على 3 من تنظيم إرهابي في القرم

أعلن الأمن الروسي، القبض على 3 أعضاء في منظمة "حزب التحرير الإسلامي" الإرهابية (المحظورة في روسيا) في القرم.

وصرح الأمن في بيان، "خلال عمليات التفتيش تم العثور على كتب ذات طابع متطرف، إضافة إلى تقنيات حاسوبية ووسائل اتصال، وتم القبض على المشتبه بهم".

أفادت الإدارة الإقليمية لجهاز الأمن الفدرالي الروسي، اليوم الثلاثاء، بأنها وجهت تحذيرا لمواطن روسي من أصل فلسطيني قام منذ عام 2016 بالتواصل مع أحد موظفي جهاز استخبارات أجنبي، وزوده بمعلومات عن الموقف السياسي والمجتمعي في ساراتوف، والجالية المسلمة في روسيا.

ووفقا لبيانات الإدارة، أصبح المواطن فلسطيني الأصل مواطنا روسيا في عام 2018 ويقيم بصفة دائمة في مدينة ساراتوف، وقام على مدار ثلاث سنوات بالتواصل مع جهاز استخبارات أجنبي.