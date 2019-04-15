إثيوبيا تؤكد دعمها للمجلس العسكري الانتقالي في السودان

أكدت وزيرة الدولة بالخارجية الإثيوبية، هيروت زمني دعم بلادها للمجلس العسكري الانتقالي في تحقيق الأمن والاستقرار في السودان ، مؤكدة ثقة إثيوبيا في أن يخرج السودان من هذه المرحلة أكثر قوة وصلابة، منوهة بأن منظمة "إيجاد" تتفهم التطورات التي يمر بها السودان وتدعم جهوده نحو الاستقرار .

وذكرت وكالة السودان للأنباء، أن عضو المجلس العسكري الانتقالي الفريق ركن جلال الدين الشيخ، التقى الوزيرة الإثيوبية اليوم الاثنين في أديس أبابا، في أول زيارة خارجية للمجلس .

من جانبه، أكد عضو المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، أن انحياز القوات المسلحة للشعب يأتي استجابة لرغباته في التغيير وتجسيدا لتطلعات كل فئاته نحو حياة أفضل، ولا يعد انقلابا عسكريا أوطمعا في سلطة، وقال إن المجلس حظي بتأييد شعبي عريض، مؤكدا التزام المجلس بوعده نحو الشعب بتسليم السلطة له.

وأشاد باهتمام إثيوبيا بتطورات الأحداث في السودان ، واعتبره مؤشرا جيدا ومطمئنا لامتداد العلاقات المتميزة والعميقة بين البلدين .

وأكد الشيخ، استقرار الأوضاع الأمنية بالسودان، وقال إن المجلس يعي دوره تماما وبدأ حوارات ولقاءات مع مختلف مكونات المجتمع، ووضع خططا لمخاطبة كل فئات الشعب السوداني، ويبذل جهودا لاختيار رئيس للوزراء تمهيدا لتشكيل حكومة مدنية لتسيير دولاب العمل، داعيا الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولى لدعم المجلس لتجاوز الصعوبات السياسية والاقتصادية التي يمر بها السودان .