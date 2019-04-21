رئاسة أمن الدولة تصدر بيانا بشأن هجوم الزلفي شمالي العاصمة الرياض

أوضح المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة بالسعودية، يوم الأحد، أن الجهات الأمنية بالرئاسة تمكنت صباح هذا اليوم من إحباط عمل استهدف مركز مباحث محافظة الزلفي شمالي العاصمة الرياض.

وقال المتحدث إن "مجموعة إرهابية هاجمت المركز في محاولة بائسة لاقتحامه".

وأضاف أن قوات رئاسة أمن الدولة تصدت للمهاجمين وتعاملت معهم بما يقتضيه الموقف، ما أسفر عن مقتلهم جميعا وعددهم 4 إرهابيين يجري التثبت من هوياتهم.

وأشارت رئاسة أمن الدولة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية إلى أن ثلاثة من رجال الأمن أصيبوا بجروح طفيفة ويتلقون حاليا العلاج اللازم.

إلى ذلك، أكد المتحدث الرسمي لأمن الدولة أن الأجهزة الأمنية المختصة "ما تزال تباشر مهامها في الموقع، للتعامل مع ما بحوزة الإرهابيين من مواد متفجرة، وإزالة الآثار المتخلفة عنهم، مبينا أنه سيتم الإعلان لاحقا عن أي مستجدات".