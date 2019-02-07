قتلى وجرحى مصريون وعراقيون في حادث جنوبي سيناء

ذكرت وسائل إعلام مصرية أن حادث تصادم بين حافلتي رحلات، وقع على طريق شرم الشيخ جنوبي سيناء في مصر، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا بين قتيل وجريح، بين مصريين وعراقيين.

وتلقى اللواء أحمد أبوعقيل، مدير أمن جنوب سيناء، إخطارا يفيد بتصادم حافلتين بمنطقة طور سيناء، ما أسفر عن مصرع أربعة أشخاص وإصابة 16 آخرين. ونقلت الصحيفة عن مصادر بمرفق إسعاف محافظة جنوب سيناء، قولها إن من بين الذين لقوا مصرعهم والمصابين سائحون عراقيون كانوا قادمين من شرم الشيخ.

فيما ذكرت المصادر أن عدد القتلى ثلاثة، وذكرت أسماءهم وهم: ياسين محمد حميدة (6 سنوات، مصري)، وسام وهاب أحمد (4 سنوات، عراقي)، أميرة بدر الإمام (30 سنة مصرية)، أما المصابون فعددهم 19 مصابا بينهم سبعة من السائحين العراقيين.

وهرعت لموقع الحادث 20 سيارة إسعاف وعدد من القيادات الأمنية، وتم نقل المصابين والمتوفين لمستشفى طور سيناء، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.