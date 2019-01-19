شكران مرتجى وابنة أختها تتعرضان لحادث سير

تعرّضت الممثلة السوريّة شكران مرتجى لحادث سير في دمشق السوري، ما أقلق محبّيها حول حالتها الصحيّة.

وقد شاركت مرتجى متابعيها عبر "إنستغرام" صورة لسيارتها التي تحطّمت إثر حادث سير وقع يوم أمس الجمعة، قائلة: "أنا بخير والحمد لله والشكر لله أنفدت بالحديد قدر الله وما شاء فعل".

وأضافت: "شكراً لكل الاتصالات والرسائل والأصدقاء. شكراً يا غوالي دمتم بخير وجيلان بنت أختي بخير مجرد رضوض طفيفة. وبحبكم كتير وأنا منيحة والله بمحبتكم ورضا الله والوالدين".