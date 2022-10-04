استمرار المواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال في وسط وشمال الضفة الغربية

واصل المُستوطنون الإسرائيليون، الليلة، انتهاكاتهم في مناطق وسط وشمال الضفة الغربية، فيما تصدى مواطنون فلسطينيون لهم، وتركزت المواجهات بين الجانبين بالأساس في مُحافظة "نابلس" وقالت مصادر طبية فلسطينية إن ستة فلسطينيين أصيبوا في هجمات للمستوطنين على بلدة "حوارة"، جنوب محافظة نابلس الشمالية وهاجم المستوطنون منازل فلسطينيين في البلدة، مما أدى إلى تضرر بعض المنازل، فيما أضرم آخرون النار في حقول زيتون تابعة لبلدة "حوارة" وقرية "بورين".