انطلاق القمة المصرية الألمانية برئاسة السيسي وميركل في برلين

انطلقت منذ قليل القمة المصرية الألمانية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بمقر المستشارية الألمانية في برلين.

وقد استقبلت المستشارة الألمانية ، الرئيس السيسي عند مدخل المستشارية حيث تم التقاط الصور التذكارية.

وتبحث القمة القضايا ذات الاهتمام المشترك وقضايا المنطقة وعلى رأسها الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية بالإضافة إلى سبل دعم التعاون الثنائي بين القاهرة وبرلين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية وغيرها.

وتعد القمة المصرية الألمانية السادسة بين الرئيس السيسي وميركل.