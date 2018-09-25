الرئيس السيسي يؤكد ان مصر سابع أكبر المساهمين في قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إننا نحتاج إلى تجديد التزام الدول الأعضاء تجاه الأمم المتحدة لنشر قيم السلام، وإنه لا مجال لتفعيل النظام الدولي إذا كانت الدول نفسها معرضة للتفكك.

وأكد الرئيس السيسي، خلال كلمة مصر أمام أعمال الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن مصر سابع أكبر المساهمين في قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام.