وصول وفد أمني مصري إلى قطاع غزة

أفاد مراسل RT، بأن وفدا أمنيا مصريا وصل اليوم الأحد، إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون "إيرز" شمال القطاع، في محاولة لنزع فتيل التوتر على حدود غزة.

وذكرمراسلنا أن الوفد المصري يرافقه وفد فني من 4 أشخاص، وقد استهل زيارته إلى القطاع باجتماع مع القيادي في حركة حماس، روحي مشتهى.