مقتل شاب فلسطيني من شمال قطاع غزة نتيجة إصابته برصاص جيش الإحتلال

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل شاب يبلغ من العمر 17 عاما

ونشر الجيش الإسرائيلي العشرات من جنوده بمحاذاة مخيمات العودة الخمس، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في الأجواء.

يذكر أن مسيرات العودة وكسر الحصار انطلقت في 30 مارس 2018 للمطالبة بعودة اللاجئين إلى الأراضي المحتلة، وكسر الحصار المتواصل على قطاع غزة منذ 13 سنة