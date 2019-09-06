محكمة أوروبية تلغي قرارات بإدراج حركة حماس وجناحها العسكري بقوائم الإرهاب
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محكمة أوروبية تلغي قرارات بإدراج حركة "حماس" وجناحها العسكري بقوائم الإرهاب

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العرب اليوم - محكمة أوروبية تلغي قرارات بإدراج حركة "حماس" وجناحها العسكري بقوائم الإرهاب

حركة حماس
لندن - العرب اليوم

ألغت المحكمة الابتدائية الأوروبية في لوكسمبورغ إدراج "حركة حماس" وجناحها العسكري "كتائب القسام" على قوائم الإرهاب.

وقال المحامي خالد الشولي، في تصريح صحفي اليوم الجمعة، إن المحكمة الأوروبية اتخذت قرارا مهما لصالح حركة حماس.

وأضاف الشولي أن المحكمة في لوكسمبورغ، قضت لصالح حماس، في الجلسة العلنية التي عقدت، في الرابع من أيلول الجاري.

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محكمة أوروبية تلغي قرارات بإدراج حركة حماس وجناحها العسكري بقوائم الإرهاب محكمة أوروبية تلغي قرارات بإدراج حركة حماس وجناحها العسكري بقوائم الإرهاب



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