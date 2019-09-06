ألغت المحكمة الابتدائية الأوروبية في لوكسمبورغ إدراج "حركة حماس" وجناحها العسكري "كتائب القسام" على قوائم الإرهاب.

وقال المحامي خالد الشولي، في تصريح صحفي اليوم الجمعة، إن المحكمة الأوروبية اتخذت قرارا مهما لصالح حركة حماس.

وأضاف الشولي أن المحكمة في لوكسمبورغ، قضت لصالح حماس، في الجلسة العلنية التي عقدت، في الرابع من أيلول الجاري.