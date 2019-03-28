طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف مجموعة من المواطنين الفلسطينيين شمال قطاع غزة

استهدفت طائرات بدون طيار تابعة للاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المواطنين الفلسطينيين شمال شرق مدينة غزة الآن .

وقال شهود عيان ، إن طائرة بدون طيار أطلقت صاروخا نحو مجموعة من المواطنين شمال شرق مدينة غزة .

وفي الوقت الذي لم تعلن فيه وزارة الصحة الفلسطينية حتى اللحظة عن وقوع إصابات في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت المواطنين، قالت قناة "فلسطين اليوم" إن الغارة الإسرائيلية أسفرت عن 3 إصابات في صفوف المواطنين نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.