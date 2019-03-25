طائرة إسرائيلية بدون طيار تدمر مكتب اسماعيل هنية بالكامل

أعلنت وسائل إعلام عدة أن طائرة بدون طيار استهدفت بصواريخ عدة مكتب إسماعيل هنية في غزة الليلة.

وأكدت ان الطائرات بدون طيار دمرت مكتب هنية بالكامل.

وقالت إذاعة حماس إن ضربة جوية إسرائيلية استهدفت مكتب إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس.