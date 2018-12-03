المحتجون في فرنسا يصعّدون ويحاصرون 11 منشأة لتخزين الوقود

صعّد المتظاهرون ذوو"السترات الصفراء"احتجاجاتهم في فرنسا اليوم الاثنين، وحاصروا 11 منشأة لتخزين الوقود تابعة لشركة النفط والغاز الفرنسية (توتال)، حسبما نقلته رويترز عن ممثل الشركة.

نقلًا عن ار تي روسي