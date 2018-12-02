أكد بنجامين جريفو المتحدث باسم الحكومة الفرنسية ووزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير اليوم (الأحد) أن البلاد ستدرس فرض حالة الطوارئ للحيلولة دون تكرار مشاهد بعض أسوأ الاضطرابات المدنية منذ أكثر من عشر سنوات، لمواجهة احتجاجات «السترات الصفراء» المستمرة منذ 17 نوفمبر (تشرين الثاني).

نقلًا عن صحيفه الشرق الاوسط اللندنيه