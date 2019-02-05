مخطط إسرائيلي للاستيلاء على أراضي خلة عبد في القدس

أكد رئيس لجنة الدفاع عن اراضي شرق مدينة القدس المحتلة بسام بحر، إن هناك مخططا اسرائيليا للاستيلاء على ما يزيد عن ألف دونم من الاراضي الزراعية تشمل اشجار زيتون، وبعض البيوت التي تعود ملكيتها لمواطنين فلسطينيين، في خلة عبد جنوب شرق القدس.

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