رجل يطعن ثلاث سيدات في نورنبرج الألمانية

أعلنت الإذاعة الألمانية أن شخص قام بطعن ثلاث سيدات في مدينة نورنبرج الألمانية وفر هاربًا.

وأوضحت إن الرجل مجهول الهوية وسدد طعنة لامرأة (56 عامًا) في الجزء العلوي لجسدها وبعدها بساعات تعرضت سيدة أخرى (26 عامًا) كانت متوجهة إلى منزلها للطعن وبعد ذلك بفترة قصيرة تعرضت امرأة أخرى (34 عامًا) للطعن حيث أصيبت الضحيتان الأخيرتان بجروح خطيرة وخضعتا لجراحات طارئة.

وقالت متحدثة باسم الشرطة الألمانية صباح اليوم إن هاتين المرأتين ما زالتا في حالة حرجة مستبعدة حتى الآن أن يكون العمل إرهابيًا.

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