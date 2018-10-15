اعلن الهلال الأحمر عن إستشهاد شاب فلسطيني لا يزال مجهول الهوية بعد إطلاق قوات الاحتلال النار عليه على مفرق قرية حارث شمال سلفيت، حيث أصيب الشاب بأربع رصاصات في الصدر.