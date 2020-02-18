جيش الاحتلال الإسرائيلي يسعى لشراء سربين من الطائرات المقاتلة

أفادت القناة العبرية الثانية، بأن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي سيعلن عن حاجة الجيش لسربين جديدين من طائرات F-35 "الشبح"، وF-15 من الطراز الجديد.وذكرت القناة، أن سلاح الجو الإسرائيلي يمتلك سربين، ونظرًا للعمليات التشغيلية له في سوريا ولبنان والعراق ودول أخرى كان الطلب عليها أكبر من المتوقع.وأشارت إلى أن أسطول سلاح الجو الإسرائيلي يتقدم في العُمر وتم شراء معظم طائراته في الثمانينات، وتم شراء أحدث الطائرات بخلاف F-35 "الشبح"، في التسعينات وأوائل الألفينات.