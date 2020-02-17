أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، العثور على جثة شاب يشتبه بأنها تعود لمنفذ عملية إطلاق النار قرب قرية عين بوبين غربي رام الله قبل أسبوعين.

وجاء في بيان للناطق باسم الجيش: "تم العثور على الجثة في ختام جهود عملياتية واستخبارية وبعد أعمال تمشيط واسعة لأجهزة الأمن الإسرائيلية".