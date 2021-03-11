باريس تتهم المسؤولين اللبنانيين بعدم مساعدة بلدهم في مواجهة مخاطر الانهيار

اتهم وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الخميس، السياسيين اللبنانيين "بعدم تقديم المساعدة" لبلدهم، الذي يواجه مخاطر "الانهيار" في وقت يعاني لبنان أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة.وقال لودريان للصحافيين: "قد أميل للقول إن المسؤولين السياسيين اللبنانيين، لا يساعدون بلداً يواجه مخاطر، جميعهم أيا كانوا"، مستنكراً تقاعس الطبقة السياسية عن التصدي لخطر "انهيار" البلاد.