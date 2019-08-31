واشنطن تلاحق شركات وأفرادا ساعدوا كوريا الشمالية في الالتفاف على العقوبات

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شخصين وثلاث شركات، كما جمدت إحدى السفن بدعوى مساعدة الجهة المالكة لها كوريا الشمالية في الالتفاف على العقوبات الأممية.

وأعلنت الخزانة الأمريكية أن الشخصين المدرجين على القائمة السوداء هما المدعوين هوانغ وانغ كين، وتشين مي هسيانغ ويقيمان في تايوان واستخدما سفينة Shang Yuan Bao لضخ 1.7 مليون لتر من المنتجات النفطية لتزويد سفن تابعة لكوريا الشمالية بها في عمليتين خالفتا العقوبات الأممية.