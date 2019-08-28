واشنطن تدرج 5 أشخاص و5 شركات في قوائمها السوداء بتهمة التواطؤ مع عسكريين إيرانيين

أدرجت الولايات المتحدة 5 مواطنين إيرانيين و5 شركات في قوائمها السوداء، بتهمة تورطهم في تزويد العسكريين الإيرانيين بتقنيات ومواد قد تستخدمها طهران لتطوير أسلحة الدمار الشامل.