أميركا تحظر دخول مسلمين من أقرب وأوثق جاراتها

ذكرت شبكة "سي بي سي" نيوز الإخبارية الكندية اليوم، أن عددا من المسلمين الكنديين تم منعهم من دخول الأراضي الأمريكية في الأسبوعين الأخيرين، وإعادتهم على أعقابهم في إجراء نادر جدا.