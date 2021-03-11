ارتفاع ضحايا حريق مصنع الملابس شمال القاهرة إلى 20

ارتفع عدد ضحايا حريق مصنع الملابس بشمال شرق القاهرة، إلى 20 شخصاً وفق ما نقلت وكالة فرانس برس عن مصادر أمنية وطبية.وكان مصدر أمني مصري، قال في حصيلة أولى إن 12 عاملاً لقو مصرعهم وأصيب 19 آخرون، إثر الحريق الذي تم تسجيله بمصنع الملابس في منطقة إسكان الشباب في العبور، بمحافظة القليوبية.