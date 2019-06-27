وفاة الرئيس التونسي قايد السبسي

أعلنت مصار برلمانية تونسية، منذ قليل وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي.وقد أفادت الرئاسة التونسية، الخميس، بنقل الرئيس الباجي قايد السبسي إلى المستشفى العسكري، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية

ويأتي إعلان الرئاسة بعد ساعات من كشف وسائل إعلام تونسية، الخميس، عن وقوع تفجيرين انتحاريين في وسط العاصمة، مخلفين قتيلا وعددا من الجرحى.