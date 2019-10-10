مصادر سورية تنفي سيطرة القوات التركية علي أي مواقع شمال شرقي سورية

نفت مصادر سورية لـ قناة روسيا اليوم، منذ قليل، أنباء سيطرة القوات التركية أو أي قوات موالية لها على أي مواقع شمال شرقي سوريا.

ويأتي ذلك، في وقت أعلنت فيه وزارة الدفاع التركية اليوم الخميس، أنها سيطرت على أهداف حددتها في شمال شرق سوريا.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان إن عملية "نبع السلام" استمرت بنجاح طيلة الليلة الماضية، برا وجوا، وقد سيطرت القوات التركية التي تشن هجوما في شمال شرق سوريا على الأهداف المحددة، مشيرة إلى أن عمليتها مستمرة بنجاح.

في المقابل، قالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إنه لا صحة لمزاعم وزارة الدفاع التركية عن سيطرتها على نقاط في مدينة رأس العين.

كذلك، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه لا صحة حتى الآن للمعلومات التي تتحدث عن تقدم القوات التركية والفصائل الموالية لها إلى تل أبيض وقرى واقعة شرقها.

وتقول أنقرة إن "العملية العسكرية داخل الأراضي السورية تهدف إلى القضاء على الممر الإرهابي الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة".. نقلا عن وكالة روسيا اليوم الاخبارية ..