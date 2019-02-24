الرئيس السيسي يلتقي نظيره التونسي بشرم الشيخ
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الرئيس السيسي يلتقي نظيره التونسي بشرم الشيخ

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العرب اليوم - الرئيس السيسي يلتقي نظيره التونسي بشرم الشيخ

الرئيس عبد الفتاح السيسي
شرم الشيخ - العرب اليوم

 استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم الأحد 24 فبراير، رئيس الجمهورية التونسية باجي قايد السبسي، وذلك على هامش انعقاد أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى بشرم الشيخ”.

صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة . 

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الرئيس السيسي يلتقي نظيره التونسي بشرم الشيخ الرئيس السيسي يلتقي نظيره التونسي بشرم الشيخ



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الرئيس السيسي يلتقي نظيره التونسي بشرم الشيخ الرئيس السيسي يلتقي نظيره التونسي بشرم الشيخ



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