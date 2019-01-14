الرئيس التونسي باجي قايد السبسي يدعو لتجنب مخاطر الإضراب العام في ذكرى الثورة

شدد رئيس الجمهورية التونسية، باجي قايد السبسي، على أهمية ثورة 17 ديسمبر، باعتبارها لحظة فارقة في تاريخ الشعب التونسي.وأضاف السبسي، خلال افتتاح "متحف باردو" اليوم الإثنين،

معرض الثورة التونسية في ذكراها الثامنة، أن المشهد يستوجب من الجميع تعزيز مكاسبها والمحافظة عليها، وتكريس التمشي الديمقراطي، مع العمل على تحقيق استحقاقاتها،

وتجاوز صعوبات ومشاكل الوضع الاقتصادي والاجتماعي الدقيق الذي تمر به تونس.وأكد، ضرورة إيجاد الحلول اللازمة، لمواجهة ارتفاع نسبة التضخم والتدهور غير المسبوق للقدرة الشرائية للتونسيين، ومواصلة مسار التفاوض بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، لتجنب مخاطر الإضراب العام يوم 17 يناير الجاري.وبحسب بيان الرئاسة التونسية،

اطلع رئيس الدولة على مكونات المعرض، الذي يؤرخ للأيام التسعة والعشرين للثورة، الممتدة بين 17 ديسمبر 2010 و14 يناير 2011، من خلال وثائق ومعطيات رقمية،

تستحضر بطريقة بيداغوجية متدرجة في المكان والزمان، تتضمن سيرورة الأحداث وديناميكيتها والخصوصيات التي تميز مختلف لحظاتها.ويعَدُ هذا المعرض نموذجا للتعاون بين المجتمع المدني، ومؤسسات الدولة لصيانة الذاكرة الوطنية، وأرشفة التراث الرقمي للثورة التونسية.

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