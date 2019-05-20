مستوطنون يجددون اقتحاماتهم الاستفزازية للمسجد الأقصى

جددت مجموعات من المستوطنين، اليوم الاثنين، اقتحاماتها الاستفزازية للمسجد الاقصى المبارك، وتدنيس حرمته في شهر رمضان الفضيل.

وقال مراسلنا: ان 46 مستوطنا وثلاثة عناصر من مخابرات الاحتلال اقتحموا في الفترة الصباحية من اليوم المسجد الاقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في أرجائه، وتولت قوة معززة من عناصر الوحدات الخاصة حراستهم وحمايتهم حتى مغادرتهم المسجد من جهة باب السلسلة.