مقتل شخص بساحل أبين في مدينة عدن جنوب اليمن
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مقتل شخص بساحل أبين في مدينة عدن جنوب اليمن

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العرب اليوم - مقتل شخص بساحل أبين في مدينة عدن جنوب اليمن

مقتل شخص بساحل أبين في مدينة عدن
صنعاء - خالد عبدالواحد

مقتل شخص بساحل أبين في مدينة عدن جنوب اليمن .

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مقتل شخص بساحل أبين في مدينة عدن جنوب اليمن مقتل شخص بساحل أبين في مدينة عدن جنوب اليمن



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مقتل شخص بساحل أبين في مدينة عدن جنوب اليمن مقتل شخص بساحل أبين في مدينة عدن جنوب اليمن



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خلال مشاركتها في عرض أزياء لوريال باريس

المغنية شيريل تتألق بفستانها الفضي المزين بالخرز

باريس - مارينا منصف

تألقت المغنية البريطانية شيريل بفستانها الفضي على السجادة الحمراء في عرض أزياء لوريال باريس. وشاركت النجمة البالغة من العمر 35 عامًا، التي تعمل سفيرة لعلامة مستحضرات التجميل الفرنسية، مع نجمات أخريات أمثال إيفا لونجوريا وإيلي فانينغ وويني هارلو، على المدرج المرصع بالنجوم على نهر السين. وبدت شيريل مثيرة حيث ظهرت بكامل أناقتها في فستان فضي مزين بالخرز مع فتحة من الأمام وانتعلت زوجًا من الأحذية السوداء الفخذية ذات الكعب العالي. وصففت شيريل شعرها الكستنائي ليتحول إلى تسريحة شعر لامعة وجافة مجعدة، تجذب الانتباه عندما ظهرت على المنصة. وكان وجه شيريل مفعم بالحيوية واعتمدت المكياج الناعم الذي يتضمن ظلال عيون دخانية، ولون برونزي، وأحمر شفاه وردي وخط أبيض مرسوم على الجانب الأيمن من وجهها. وظهرت عارضة الأزياء الشهيرة ويني هارلو التي بدت بإطلالة مدهشة في ثوب أحمر طويل مع شق أعلى الفخذ

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