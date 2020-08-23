السفير الروسي بالقاهرة يؤكد نحاول إقناع أديس أبابا بتسوية نزاع سد النهضة سلميا

أكد جيورجي بوريسينكو سفير روسيا بالقاهرة، تفهم روسيا للمعنى الاستراتيجي لنهر النيل لمصر ولشعبها وأضاف بوريسينكو في حوار مع كالة أنباء الشرق الأوسط اليوم بمناسبة الاحتفال بمرور 77 عاما علي إقامة العلاقات الدبلوماسية البلدين الذي يوافق الأربعاء المقبل: "وفي الوقت ذاته، نعترف بحق أثيوبيا في تطوير اقتصادها بما في ذلك قطاع الطاقة، ونحاول إقناع أديس أبابا بتسوية هذا النزاع سليما بدون إلحاق الأذى لجيرانها.