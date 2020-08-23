تحرك جديد من أثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة

كشفت وسائل إعلام، اليوم الأحد، عن زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى السودان خلال هذا الأسبوع، لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها ملف سد النهضة وقالت مصادر لـ"العين الإخبارية"، إن "رئيس الوزراء الإثيوبي سيعقد محادثات خلال الزيارة مع رئيس المجلس السيادي الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك".