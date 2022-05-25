وزير الخارجية التركي يؤكد الأجندة الإيجابية مع إسرائيل تساعد في التعامل مع الخلافات بشكل بناء

اعتبر وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأربعاء، أن "العمل مع إسرائيل على أجندة إيجابية يمكن أن يساعد الجانبين في التعامل مع الخلافات بشكل بناء" وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإسرائيلي، يائير لابيد، أكد مولود تشاووش أوغلو أن "تركيا اتفقت مع إسرائيل على إضفاء طاقة جديدة على العلاقات الثنائية في العديد من المجالات وتأسيس آليات مختلفة من الآن فصاعدا"، لافتا إلى أنه "سيكون من المفيد مواصلة الحوار المستدام رغم الخلافات".