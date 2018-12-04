تفقد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي ، ورئيس أركان الجيش الإماراتى الفريق الركن حمد محمد ثانى الروميثى اليوم الثلاثاء جناح الوزارة بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018".

و أشاد رئيس أركان الجيش الإماراتى بمعروضات وزارة الإنتاج الحربي المشاركة بالمعرض والتى تظهر الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية الهائلة لشركات الوزارة بما يجعلها قاعدة صناعية يتم الانطلاق منها إلى عقد شراكات عديدة مع الشركات المناظرة لها من الإمارات .

كما اسقبل الدكتور محمد سعيد العصار السيد جوزيف بيتى اوسومو وزير دفاع الكاميرون بجناح وزارة الإنتاج الحربي بمعرض EDEX2018 ، والذى أطلع على الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية للعربة المدرعة ST100 و ST500 مشيدا بقدرة مصر على التصنيع فى المجال العسكرى ومؤكدا على أنه سيحث رجال الأعمال فى الكاميرون على المشاركة فى هذا المعرض فى دورته القادمة عام ٢٠٢٠ .

كما تفقد السيد / محمد سليمان فرغلي - مدير مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير يرافقة العصار معروضات شركات الإنتاج الحربي المصرية المشاركة فى المعرض ، حيث أشاد بالإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية المتطورة التى وصلت إليها شركات ومصانع الإنتاج الحربي واتفق الطرفان على عقد لقاء فى اليوم الثالث للمعرض لبحث أوجه التعاون المشتركة بين الجانبين .