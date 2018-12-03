تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين جناحي دولتي السعودية والإمارات بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018" الذي يعد الأول في منطقة شمال ووسط أفريقيا.

كما تفقد الرئيس السيسي جناحي رومانيا والهند, فضلا عن عدد آخر من الأجنحة الخاصة لكبرى الشركات العالمية المختصة بصناعة الأسلحة.

رافق الرئيس السيسي, خلال الجولة التفقدية, وزراء الدفاع ورؤساء الوفود المشاركة في المعرض وهم وزراء دفاع الإمارات وعمان والسودان وفرنسا واليونان وقبرص وجنوب السودان والكاميرون وكوريا الجنوبية والصومال, فضلا عن 7 رؤساء أركان و7 وزراء للإنتاج الحربي من الدول الشقيقة والصديقة.