القوات التركية تقصف 4 قرى في ريف حلب الشمالي

قصفت قوات تركية فى منطقة درع الفرات، مواقع سورية ضمن مناطق انتشار الأكراد فى ريف حلب الشمالى، وذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، إن عمليات القصف انطلقت من القواعد العسكرية التركية فى منطقة درع الفرات، واستهدفت محيط مطار منغ العسكرى ومنطقة تل رفعت ومحور مرعناز والشيخ عيسى، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن. وكانت القوات التركية والفصائل الموالية لها استهدفتا، أمس، محيط بلدة تل رفعت وقرية شيخ عيسى وبيلونية وعلقمية ضمن مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب الشمالى. وفى السياق، قصفت القاعدة التركية فى قرية توخار الصغير بالمدفعية الثقيلة، محيط قرية الجات شمال منبج فى ريف حلب الشرقى.