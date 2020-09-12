وفاة خال الرئيس السوري محمد مخلوف أبو رامي بكورونا في دمشق
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وفاة خال الرئيس السوري محمد مخلوف (أبو رامي) بكورونا في دمشق

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العرب اليوم - وفاة خال الرئيس السوري محمد مخلوف (أبو رامي) بكورونا في دمشق

الرئيس السوري
دمشق_العرب اليوم

توفى خال الرئيس السوري محمد مخلوف (أبو رامي) وذلك في مشفى الأسد الجامعي بدمشق بعد معاناة مع فيروس كوروناونعت أسرة مخلوف عميدها محمد وهو والد رجل الأعمال المعروف رامي الذي كان حتى ما قبل أشهر أقوى وأبرز رجال الأعمال في سوريا.ومحمد هو شقيق أنيسة مخلوف زوجة الرئيس الراحل حافظ الأسد ووالدة الرئيس الحالي، وقد تسلم عددا من المناصب في حياته، منها إدارته لأهم المؤسسات الاقتصادية المهمة في البلاد، إذ كان مديرا لمؤسسة التبغ، وبعدها كان مديرا للمصرف العقاري.

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وفاة خال الرئيس السوري محمد مخلوف أبو رامي بكورونا في دمشق وفاة خال الرئيس السوري محمد مخلوف أبو رامي بكورونا في دمشق



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