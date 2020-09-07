الأسد خلال اجتماع مع وفد روسي يصرح تم إحراز تقدم في التوصل إلى حل مقبول للطرفين في العديد من القضايا

أكد الرئيس السوري خلال اجتماع مع وفد روسي، اهتمام بلاده بإنجاح الاستثمارات الروسية في سوريا، مشيرا إلى أنه تم إحراز تقدم في التوصل إلى حل مقبول للطرفين في العديد من القضايا.

وجاء تصريح الرئيس السوري بشار الأسد لدى استقباله اليوم وفدا روسيا رفيع المستوى، والذي يزور العاصمة السورية دمشق. ويترأس الوفد نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف ويضم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.