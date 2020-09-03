لافروف خلال لقائه مع بيدرسون يصرح الوضع الإنساني في سوريا معقد لا سيما في ظل جائحة كورونا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقائه مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون أن الوضع الإنساني في سوريا معقد ويواجه صعوبات ملموسة، لا سيما في ظل جائحة كورونا.