جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيين من محافظة بيت لحم

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، شابين فلسطينيين من مخيم الدهيشة جنوب محافظة بيت لحم وأفادت مصادر أمنية ومحلية في المخيم ، بأن جيش الاحتلال اعتقل الشابين حسين الياس شاهين ، ومحمد سليمان ديرية ، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما وأضافت أن جنود الاحتلال داهموا مؤسسة ابداع الثقافية والرياضية في مخيم الدهيشة، واعتلوا سطحها وفتشوها بشكل دقيق.