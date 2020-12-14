جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيًا من نابلس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، فلسطينيًا من مدينة نابلس، وفتشت عددا من المنازل وقالت مصادر أمنية ومحلية في نابلس ، إن قوات الاحتلال اعتقلت علاء حميدان من حي المعاجين، عقب دهم منزله في المدينة وأضافت المصادر، أن تلك القوات شنت حملة مداهمات وتفتيشات لعدد من المنازل، تخللها مواجهات، دون أن يبلغ عن اعتقالات.