قوات الاحتلال تعتقل خمسة فلسطينيين من محافظتي نابلس وبيت لحم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، خمسة فلسطينيين من محافظتي نابلس و بيت لحم وأفادت مصادر محلية في المحافظتين، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن خالد ذويب من بلدة زعترة شرق بيت لحم، بعد دهم منزله وتفتيشه ، فيما اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: عبد الله عوض عبيات ، واسماعيل خليل الزير ، وحمزة طالب أبو دية ، عقب دهم منازلهم، وتفتيشها في قرية حرملة شرق محافظة بيت لحم من جهة أخرى اقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة نابلس، واعتقلت نضال عاطف أبو رميلة ، عقب مداهمة منزله عقب اقتحامها مدينة نابلس.