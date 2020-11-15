قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين من محافظة الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، فلسطينيين ونصبت حواجز عسكرية عدة في محافظة الخليل وأفادت مصادر أمنية ومحلية في الخليل، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أمير سعيد أبو حديد، بعد دهم منزل ذويه في وادي السمن بالخليل؛ فيما اعتقلت تلك القوات إبراهيم كامل عمرو من بلدة دورا جنوب الخليل، بعد تفتيش منزله.

من جهة أخرى، نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية عدة على مدخل مخيم العروب، والنبي يونس شمال الخليل، ومدخل بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل، كما جابت دوريات الاحتلال بلدة بني نعيم شرقاً، والظاهرية ويطا جنوب المحافظة.