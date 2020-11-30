قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة فلسطينيين من بيت لحم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ، ثلاثة فلسطينيين من محافظة بيت لحم بينهم أسير محرر وأفادت مصادر أمنية فلسطينية في بيت لحم ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت أيمن نواف القيسي من مخيم العزة شمال بيت لحم، وموسى منير جعارة والأسير المحرر شادي شحادة بداونة من مخيم عايدة ، بعد مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها .