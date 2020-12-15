قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين من بيت لحم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، فلسطينيين من مخيم عايدة شمال بيت لحم وأفادت مصادر أمنية ومحلية في بيت لحم، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين منتصر رياض أبو سرور، وحمزة عبد العزيز أبو سرور، بعد دهم منزلي ذويهما، وتفتيشهما.