قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل أربعة شبان فلسطينيين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أربعة فلسطينيين من محافظة الخليل وأفادت مصادر أمنية ومحلية في الخليل، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: فراس زكريا القيق، وفؤاد امجد حدوش، وأمجد الطيطي، عقب دهم منازل ذويهم في مخيم العروب شمالا، فيما اعتقلت من مدينة الخليل لؤي غيث وعلى صعيد آخر، نصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية على مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات بيت عوا وسعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.