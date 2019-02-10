السيسي نعمل جاهدين على ترسيخ مقومات السلام والأمن والاستقرار

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن الفهم المشترك والاحترام المتبادل أعظم قوة دافعه للاتحاد الافريقي، مشيرا الى ضرورة العمل على ترسيخ مقومات السلام والأمن والاستقرار .

وكشف أن "أن هناك مزيد من التحديات التي تواجه مفهوم الدولة الوطنية في إفريقيا، مشيرا الى أن أفريقيا كثر قدرة على فهم أبعاد مشكلاتها وأقدر على ايجاد حلولها"

وقال السيسي "أعي حجم المسؤوليات الكبيرة التي عهدتم بها إلى مصر خلال رئاستها للاتحاد اللإفريقي" .

وأضاف :"أن هناك مزيد من التحديات التي تواجه مفهوم الدولة الوطنية في إفريقيا، مشيرا الى أن أفريقيا كثر قدرة على فهم أبعاد مشكلاتها وأقدر على ايجاد حلولها"

وأشار إلى "أنه لابد من تحصين الدولة الخارجة من النزاعات ضد الانتكاس ، مشيرا إلى انه سنستمر في تعزيز بنية السلم والأمن في أفريقيا"

وأعلن .. "عن اطلاق النسخه الاولى لمنتدى اسوان للسلام والتنمية المستدامه خلال 2019"