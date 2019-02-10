الرئيس السيسي يشارك فى إزاحة الستارعن تمثال هيلا سلاسى في مفوضية الاتحاد الأفريقي

ذكرت الفضائية الأولي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، شارك الزعماء والقادة الأفارقة فى إزاحة الستار عن تمثال الإمبراطور هيلا سلاسى بمفوضية الاتحاد الأفريقي.

وتنطلق أعمال القمة الثانية والثلاثين العادية للاتحاد الأفريقى اليوم، الأحد، ووفقا لتقاليد الاتحاد الأفريقى تعقد جلسة مغلقة للقادة ورؤساء دول وحكومات الدول الأفريقية يستعرض خلالها الرئيس الذي تنتهى مدة رئاسته للاتحاد، وهو الرئيس الرواندى بول كاجامى، ما أنجزه خلال فترة رئاسته على صعيد الإصلاح المؤسسى.ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال الدورة الـ32 لقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي يومي 10 و11 فبراير 2019، والتي ستعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا تحت شعار "عام اللاجئين والنازحين داخليًا.. نحو حلول دائمة للنزوح القسري في أفريقيا".